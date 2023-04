EN DIRECT - OM: Marseille dévoile un maillot collector pour les 30 ans du sacre en Ligue des champions

D'ici quelques semaines, le 26 mai pour être précis, l'OM célèbrera le 30e anniversaire de sa victoire contre l'AC Milan et de son sacre en Ligue des champions.

A cette occasion, le club phocéen et son équipementier Puma viennent de dévoiler un maillot "Célébration" qui sera porté une seule et unique fois par les joueurs le 27 mai prochain à l’occasion de la réception de Brest (J37), quasiment 30 ans jour pour jour après le sacre de Munich. Il sera disponible à l'achat dès ce 15 avril.

"Avec son design moderne et épuré, ce maillot créé une passerelle entre l’époque actuelle et les années 90, expliquent Puma et l'OM. L’étoile dorée présente au-dessus du logo diffuse sur l’intégralité du maillot un faisceau bleu OM qui vient symboliser le rayonnement permanent de cette victoire dans le ciel de Marseille."