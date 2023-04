Lorient-OM: Marseille s'embourbe au bout de l'ennui et laisse Lens s'échapper pour la 2e place

Accroché à Lorient au terme d'une rencontre terne (0-0), Marseille manque l'occasion de revenir à hauteur de Lens et de distancer Monaco. Les hommes de Tudor restent à deux longueurs des Sang et Or à huit journées du dénouement de la Ligue 1.

Marseille encore à l'arrêt. Quelques heures après l’accroc de l’AS Monaco à Nantes (2-2), l’OM laisse filer deux points à Lorient (0-0). Les Olympiens restent à deux longueurs de Lens, vainqueur de Strasbourg ce vendredi (2-1), au terme d'une triste prestation qui suit un résultat décevant contre Montpellier la semaine dernière (1-1).

Pour l’OM, l’occasion est donc belle de faire le break sur l’ASM en clôture de la 30e journée, face à une équipe sans ambition pour la fin de saion. Tudor aligne Sanchez, malgré une blessure au pied, laissant de nouveau Vitinha sur le banc. Mbemba est également remplaçant, préféré par un Balerdi qui ne rassure pas sur sa première intervention. Faivre n’en profite pas, butant sur un bon retour de Gigot (6e). Dans la foulée, Ünder réalise le seul tir cadré marseillais du premier acte (12e).

Sur un faux-rythme, l'OM sans précision

Si Lorient s’installe peu à peu dans le match, Aouchiche (14e) et Faivre (21e) sollicitant Lopez, les visiteurs terminent mieux la première période, avec des tentatives d’Ünder au-dessus (36e), de Balerdi à côté (38e) ou de Tavares, contré dans sa volée (40e). Mais cela semble encore trop peu pour espérer égaler leur propre record du nombre de victoires de suite à l’extérieur en Ligue 1, datant de 2009 (9 victoires de rang).

Le match reprend sur un faux-rythme, malgré une possession toujours à l’avantage des Marseillais. Ünder (47e) et Balerdi (53e) manquent de nouveau de précision, tout comme Aouchiche pour des Merlus timorés (51e). Particulièrement attendu du côté lorientais, Dieng réveille le Moustoir par une frappe en pivot détournée par Lopez en corner (63e). Tavares frôle la lucarne droite dans la foulée d’une frappe contrée (65e).

Tudor sans réaction, Lens seul dauphin du PSG

Mais l’OM semble toujours solution face à une défense à cinq et son coach tarde à réagir. Malinovskyi et Vitinha entrent en jeu seulement pour les dix dernières minutes, ce qui est encore insuffisant pour faire la différence. Les Merlus sont même les derniers dangereux, avec une frappe de Faivre au-dessus (88e) et une sortie décisive de Lopez dans les pieds de Koné (89e). Ce dernier place également une frappe cadrée en angle fermé (90e+2).

Marseille enchaîne ainsi un deuxième match nul, pour son premier 0-0 depuis septembre 2021 à Angers, et laisse les Artésiens seuls à la deuxième place. Lorient met de son côté fin à une série de 7 revers contre l'OM et stagne à la 10e place du classement. Dimanche soir prochain, les Olympiens vont devoir faire beaucoup mieux à domicile face à Troyes, 18e de Ligue 1. D'autant que les deux équipes de devant, Paris et Lens, se joueront la veille.