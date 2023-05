EN DIRECT - OM: la conférence de presse d'Igor Tudor et Leonardo Balerdi avant le choc à Lens

Igor Tudor a lancé le choc face à Lens, dès dimanche après la victoire de l'OM face à Auxerre (2-1).

>> Plus de détails ici

"C'est un match très important pour nous, a prévenu le coach croate au micro de Prime Vidéo. Je me rappelle encore le match aller (défaite 0-1, le 22 octobre), c'était un match fantastique. Je pense qu'on méritait plus la victoire qu'eux, mais ce sont eux qui avaient gagné. Ce sera difficile parce qu'ils sont bons, mais on est bon aussi. Les gens vont apprécier tout ça, ça va être du bon football. Ce sera important de gagner."

Depuis, Lens s'est imposé à Toulouse (0-1) mardi et ne compte qu'un point de retard sur l'OM, 2e