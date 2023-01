EN DIRECT - PSG : la conf de Galtier et toutes les infos avant le match contre Rennes

Forfait face à Angers mercredi après avoir été touché au quadriceps droit, et a priori toujours indisponible pour le voyage en Bretagne demain, Marco Verratti a accordé un entretien à France Football, dans lequel il revient notamment sur sa réputation de fêtard.

"Cette réputation m'a gêné car, la plupart du temps, ce n'était pas vrai, dit-il. Quand tu es journaliste, tu dois faire les choses avec honnêteté. Si c'est vrai, je prends mes responsabilités, comme ç'a été le cas beaucoup de fois. Mais on m'a fait passer pour quelqu'un qui sortait tous les soirs. A la fin, ça n'allait pas."

"Les personnes qui me connaissent savent ce que je fais et qui je suis, ajoute-t-il. Il y a des périodes où je savais que je pouvais sortir, d'autres où je savais que je devais me reposer. Et j'avais 20 ans, c'était différent. Aujourd'hui, j'aime aller dîner avec mes coéquipiers, mes amis, mais ce sont des choses que tout le monde fait."

