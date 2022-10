EN DIRECT - PSG: le club hausse le ton face aux rumeurs

Christophe Galtier sera en conférence de presse et l'entraîneur parisien, plutôt à l'aise dans sa communication, doit s'attendre à un feu nourri de questions sur des sujets très variés. Il sera évidemment question du choc face à l'OM, dimanche, au goût peut-être particulier pour lui, marseillais de naissance.

Il ne devrait pas échapper, non plus, aux questions sur la volonté de Kylian Mbappé de quitter le club, ni sur les révélations de Mediapart au sujet de "l'armée numérique" visant à menant des campagnes de déstabilisation contre des joueurs (dont Mbappé et Rabiot) ou des médias sur les réseaux sociaux et qui aurait été commandée par le club parisien.