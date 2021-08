Et maintenant, le PSG veut agrandir le Parc des Princes et discuter avec Anne Hidalgo

Dans une interview accordée au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi réaffirme son souhaite d’agrandir le Parc des Princes prochainement. Pour lui c’est une étape nécessaire afin que le Paris saint-Germain continue à grandir et rivaliser avec les clubs européens.

L’agrandissement du Parc des Princes est un sujet qui revient régulièrement depuis l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain. Dans une interview pour le Parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi estime que la capacité actuelle de l’enceinte parisienne est un frein à la progression de son club.



"J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur. Chaque grand club possède un stade avec 80 000 spectateurs. On ne veut pas prendre de retard", dit-il en marge de la présentation officielle de Lionel Messi.



C’est un sujet extrêmement complexe puisque le club de la capitale doit obtenir l’accord de la maire de Paris Anne Hidalgo, l’architecte doit également être consulté puisque le périphérique passe juste en dessous de l’enceinte parisienne.



"On doit discuter avec Anne Hidalgo car le Parc c’est le cœur du club. Pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder toutes les options", ajoute Nasser Al-Khelaïfi.

Un nouveau centre d’entrainement prévu pour 2023

L’effectif professionnel du Paris Saint-Germain vit ses derniers moments au centre Ooredoo autrement appelé le Camp des Loges. Le club de la capitale attend avec impatience son nouveau centre d’entrainement ultra moderne, situé à Poissy, il regroupera l’ensemble des structures du PSG: football, judo, handball entre autres.

Ce nouvel espace de performance comportera notamment 17 terrains d’entrainements et un stade qui accueillera les rencontres des équipes de jeunes et féminines.



Le vice-champion de France réalise un mercato estival XXL, le club présentera ses recrues samedi à 19h30 au Parc des Princes à l’occasion de la réception de Strasbourg pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.