Messi au PSG en direct: le Parc des Princes en ordre de bataille avant la présentation

L’arrivée de Lionel Messi est un événement pour le PSG comme pour la Ligue 1. Même du côté des adversaires du club de la capitale, difficile de ne pas s’extasier devant la venue d’une telle icône. De retour d’un tournoi olympique où lui et ses coéquipiers n’ont pas fait briller les couleurs françaises, Téji Savanier va avoir l’occasion de le croiser avec Montpellier cette saison. Et ça lui donne déjà envie: "C’est inimaginable qu’un joueur comme ça puisse signer en Ligue 1. Ça va donner encore une plus belle image du championnat français et ça va être un honneur de pouvoir jouer contre un monsieur comme ça. Messi, tout le monde le suit. C’est le meilleur joueur du monde et le voir dans notre championnat, ça fait plaisir. Mais ça risque de faire un peu peur aussi. C’est une des meilleures équipes d’Europe avec Messi qui vient de signer, Ramos derrière… Il y a du beau monde au PSG cette saison. Pour la Ligue 1, c’est une bonne nouvelle, oui, après pour les autres équipes je ne sais pas. (Sourire.) Comme j’ai dit, quand on va jouer contre eux, ce n’est pas parce qu’il y a Messi et Ramos qu’on ne va pas essayer de jouer à fond et de gagner ce match."