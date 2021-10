Evénement RMC: "J'ai dit fin juillet que je voulais partir", Kylian Mbappé se livre sur son transfert avorté

EXCLU RMC SPORT - C'est un événement et c'est sur RMC Sport, Kylian Mbappé se livre lors d'une grande interview à retrouver en longueur mardi dans Rothen s'enflamme (à 18h sur RMC). Il s'explique notamment sur son transfert avorté de l'été. Extraits.

La planète football entière a parlé de lui cet été, mais Kylian Mbappé est resté muet. Jusqu'à cette interview exceptionnelle dans Rothen s'enflamme, à retrouver en intégralité sur RMC mardi à 18h. Un document exceptionnel. Il s'y livre notamment sur ses velléités de départ au Real Madrid cet été et révèle qu'il n'a pas du tout attendu la fin du mois d'août et les derniers jours du mercato pour faire part au PSG de ses envies de départ, à un an de la fin de son contrat.

"J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, explique-t-il dans cette longue interview où aucun sujet n'est éludé. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passé ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fassse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste", a-t-il expliqué, un peu surpris de l'ampleur prise dans la planète foot de son faux-départ.

" J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt"

"Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai. On me dit 'Kylian maintenant tu parles avec le président.'" "Parce que lui (Leonardo) n'a pas été capable de trouver une solution avec toi, c'est peut-être pour ça...", avance Jérôme Rothen. "C'est pas à moi de juger, mais moi, ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'oui, il vient la dernière semaine d'août...' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir."

Une prise de parole forte, mais ce n'est pas le seul thème abordé lors de cette interview fleuve. L'équipe de France, sa supposée arrogance, l'arrivée de Messi, autant de thèmes que vous pourrez retrouver dans Rothen s'enflamme mardi à 18h, pour une émission de deux heures exceptionnelles avec Kylian Mbappé.