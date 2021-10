PSG: Benzema en est convaincu, "Mbappé jouera un jour pour le Real"

Pour Karim Benzema, l'avenir de Kylian Mbappé s'écrira à coup sûr au Real Madrid. "Ce n'est qu'une question de temps", assure-t-il ce samedi dans un entretien à L'Equipe.

Il en est convaincu. Pour Karim Benzema, il est absolument évident que Kylian Mbappé écrira certaines pages de son histoire au Real Madrid. "Il l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps", affirme l’ancien Lyonnais dans une interview donnée ce samedi à L’Equipe. Ce n’est pas la première fois qu’il se livre à un tel pronostic sur l’avenir de son jeune coéquipier en équipe de France.

Mbappé sera libre l'été prochain

"A l’Euro, on a fait un peu connaissance. On s’entend super bien, sur et en dehors du terrain. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sûr que j’aimerais qu’il soit aujourd’hui avec moi à Madrid. Mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club et voilà. De toute façon, c’est un joueur qui, un jour ou l’autre, jouera pour le Real Madrid. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde", avait-il déjà confié début septembre sur l’antenne de RTL. Malgré plusieurs offres formulées l’été dernier par le Real Madrid, le PSG n’a pas laissé filer son numéro 7, sous contrat jusqu’en juin prochain.

Il est donc probable que l’ogre merengue revienne à la charge dans les prochains mois, pour tenter en prime de le recruter libre. Benzema, lui, a récemment prolongé son contrat d’une saison pour pousser jusqu’en 2023. En attendant une éventuelle association en club, le buteur du Real retrouvera Mbappé la semaine prochaine à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Après avoir avancé dans les qualifications de la Coupe du monde 2022 le mois dernier, les Bleus disputeront la phase finale de la Ligue des nations. Avec une demi-finale programmée le 7 octobre à Turin contre la Belgique, avant de jouer le match pour la troisième place ou la finale le 10 octobre.

Et là encore, Benzema se veut confiant. Il n'a aucun doute sur la complémentarité du trio qu'il doit former avec Mbappé et Antoine Griezmann. "Les critiques font partie du jeu quand il n'y a pas de buts, d'actions, dit-il à L'Equipe. Tout le monde attendait que l'on marque à chaque fois (à l'Euro, ndlr). Mais le foot, ce n'est pas comme ça. On peut avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque du monde, tout ce que tu veux, il faut du temps. Il y a aussi un adversaire qui te connaît, te regarde, resserre les lignes. Il nous faut juste du temps. Chacun de nous a ses qualités. Il faut les accorder. Mais ça doit marcher avec Antoine et Kylian."