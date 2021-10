Evénement RMC: Jérôme Rothen raconte les coulisses de l'interview de Kylian Mbappé

Jérôme Rothen a longuement échangé avec Kylian Mbappé lors d’un entretien exceptionnel, qui sera diffusé ce mardi à 18h dans "Rothen s’enflamme" sur RMC. Notre consultant revient sur les détails de cette rencontre avec l’attaquant du PSG.

C’est un moment privilégié, dont il se souviendra très longtemps. Jérôme Rothen a pu échanger longuement avec Kylian Mbappé lors d’un entretien événement, qui sera diffusé ce mardi à 18h dans "Rothen s’enflamme" sur RMC. "Ça s’est très bien passé. C’était très cordial, raconte notre consultant, ravi par cette discussion sans filet avec l’attaquant du PSG. Moi, je n’appelle pas ça une interview, j’appelle ça un échange entre deux passionnés de foot. Je travaille aujourd’hui dans les médias parce que j’aime parler foot et échanger avec les acteurs. Là, on a l’un des plus grands acteurs au monde donc forcément, il y avait beaucoup d’enthousiasme. Il y avait beaucoup de sympathie entre nous. Ça donne un échange très agréable à écouter, je pense."

Un échange au cours duquel Mbappé n’a éludé aucun sujet. "On a parlé de tout, confirme Rothen. Il n’y a pas eu de: ‘vous ne me parlez pas de ça’ ou ‘ça on retire’. Non, non, il a été clair et net. Franc, honnête. Il s’exprime bien et sait reconnaître ses erreurs. Ça montre sa personnalité." Après avoir gardé le silence ces derniers mois, malgré les nombreux débats, l’arrivée de Lionel Messi et son départ avorté au Real Madrid, l’international français avait envie de s’exprimer. Pour livrer sa version.

Kylian Mbappé © RMC Sport

"Il avait envie de faire passer un message"

"C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de choses dites sur lui, son état d’esprit, son niveau sportif, ses choix. Et même des choses en dehors du terrain. Je pense qu’il avait besoin d’expliquer certaines choses, de les remettre dans le contexte. Et surtout que les gens arrêtent de parler à sa place, en disant parfois des choses fausses, résume Rothen. Il a rectifié pas mal de choses. Il avait envie de faire passer un message. Il fallait aussi qu’il arrive à trouver de la confiance envers un média et une personne. Il s’est livré comme jamais, sans arrière-pensée."

Notre journaliste Jean-Louis Tourre, qui a également piloté l’entretien, se réjouit d’avoir pu dialoguer de cette manière avec la star de 22 ans: "Mbappé, on le voit beaucoup mais on ne le connaît pas. Et l’entendre sur la longueur, c’est quelque chose de marquant. J’ai eu l’impression qu’il avait envie de donner sa vérité sur tout ce qui a pu se passer depuis cet été. Il explique comment lui a vécu les choses et il évite qu’on parle à sa place. Mbappé n’a refusé aucune question. Il a parlé de tous les sujets. Les joueurs de foot ne se confient pas de la même façon à un ancien joueur qu’à un journaliste. Ça donne à l’interview avec une couleur différente. Ça a duré presque une heure, on n’a pas vu le temps passer. C’est vraiment un entretien exceptionnel !"