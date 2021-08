Football: Franck Berrier est décédé à 37 ans

Le club Belge d’Ostende annonce sur ses réseaux sociaux le décès de Franck Berrier à l’âge de 37 ans. Victime d’un arrêt cardiaque, l'ancien meneur de jeu, qui a été formé au Stade Malherbe de Caen, a réalisé l’ensemble de sa carrière en Belgique où il était entraîneur adjoint.

C’est une terrible nouvelle pour le football français et belge, Franck Berrier est décédé, ce vendredi en pleine effort physique à l'âge de 37 ans, annonce son club, Ostende où il était entraîneur adjoint.



Sur ses réseaux sociaux, le club Belge apporte son soutien à la famille du meneur de jeu qui a porté le maillot d’Ostende à 175 reprises entre 2013 et 2018. "C'est avec beaucoup de tristesse et de défaite que nous apprenons le décès de l'icône du club Franck Berrier. Nous souhaitons à tous les proches beaucoup de force en ces temps difficiles", peut-on lire sur le compte twitter du club.



Son club formateur, qui évolue désormais en Ligue 2 a également eu une pensée pour son ancien joueur et sa famille. "Nous pensons forcément à sa famille et ses proches", écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Une longue et belle carrière en Belgique

Formé au Stade Malherbe de Caen, Franck Berrier a découvert la Ligue 1 en 2004 avec le club Normand avant de s’exiler en Belgique où il dispute 226 matchs de Jupiter League pour 36 buts et 77 passes décisives.

Il a porté le maillot de Zulte Waregem entre 2008 et 2010 puis entre 2012 et 2014, celui du Standard de Liège entre 2010 et 2012, d’Oostende entre 2013 et 2018 et enfin celui de Maligne lors de la saison 2018-2019. Il a du prématurément mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques