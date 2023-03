Football: la reconversion de Guillaume Hoarau dans une petite mairie de La Réunion

Guillaume Hoarau (39 ans), l'ancien attaquant du PSG, se confie sur l’arrêt de sa carrière et sa décision de rentrer à La Réunion où il travaille actuellement dans une mairie et souhaite ouvrir une académie de football.

Un retour aux sources après près de vingt ans d’éloignement. Guillaume Hoarau (39 ans) a décidé de s’installer, chez lui, à La Réunion depuis l’arrêt de sa carrière professionnelle l’été dernier, alors qu’il évoluait au FC Sion. Dans une interview au Parisien, l’ancien joueur du PSG (2008-2013) raconte cet après-carrière qui lui a provoqué des nuits blanches lors de ses dernières années en club. Il confie avoir eu "mal" au moment de tourner la page mais a, depuis, trouvé son projet sur une île qu’il apprend à redécouvrir.

"À Paris, on m’appelait ‘le Réunionnais’, fait-il remarquer. Et ici on m’appelle 'le Parisien'. Et l’étranger qui arrive quelque part, on a parfois envie de le voir se planter. Pourtant, j’ai fait le choix de rentrer pour partager et monter une académie de foot. Alors, je joue la seconde mi-temps de ma vie et je dois prouver aux Réunionnais que je suis là pour rendre quelque chose à mon île."

"Les gens commencent à me percevoir différemment car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau"

"Pour mon académie de football, j’essaie de monter une équipe, car je ne veux pas être tout seul, ajoute l’ancien Havrais. Cela me motive." En parallèle de ce projet, l’ancien international français (5 sélections en 2010 et 2011), a trouvé un autre poste. "Là, je bosse dans une petite mairie, L’Étang-Salé, où je suis directeur des sports et où je côtoie des gens normaux", explique-t-il.

"Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville, précise Hoarau. Les gens commencent à me percevoir différemment car ils voient que je suis toujours à l’heure au bureau. Je sais bien que, pour beaucoup, le footballeur, quand il arrête, il est plein d’argent et profite. Moi, je sais que l’argent ne fait pas tout. Il me faut le contact avec les vrais gens. De ce que j’appelle, avec beaucoup de respect, le peuple."