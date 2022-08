Guillaume Hoarau annonce sa retraite pro à 38 ans, retournant à la Réunion

Dans un message posté sur son compte Instagram, Guillaume Hoarau a annoncé sa retraite du monde professionnel et son retour à la Réunion, au sein de son club formateur de Saint-Pierroise. L'attaquant de 38 ans est passé notamment par Le Havre, le PSG et les Young Boys de Berne au cours de sa carrière.

Un international français tire sa révérence. Guillaume Hoarau, 38 ans, a annoncé ce lundi sur son compte Instagram mettre un terme à sa carrière professionnelle, débutée au Havre en 2004 après une formation à la Réunion, au sein de la Jeunesse sportive saint-pierroise. Il annonce par ailleurs son retour sur son île natale, au club de ses débuts, de retour donc à l'échelon des amateurs.

"Retour au bercail, je rentre à la maison. Ça y est, on y est, je quitte le monde pro, pour le moment, a déclaré Guillaume Hoarau, dans un long message. Dire au revoir en quelques mots n'est pas chose aisée! Et évidemment pas dénué d'émotion pour moi. Alors je vais faire simple comme un plat du pied! Tout d'abord: merci!"

C'est en Hexagone que Guillaume Hoarau s'est fait un nom, avec un transfert au PSG en 2008, dans la foulée d'un titre obtenu avec Le Havre en Ligue 2, où il avait terminé meilleur buteur du championnat, lui valant aussi le prix du meilleur joueur. En 161 matchs disputés avec le club parisien, il aura inscrit 56 buts. Il était parti en janvier 2013 pour le club de Dalian, en Chine, étant tout de même sacré champion de France pour le premier titre de l'ère qatarie.

Un long passage aux Young Boys de Berne

Les supporters parisiens se souviendront surtout de son but en finale de Coupe de France en 2010, le seul de la partie lors de la prolongation, sur penalty, face à l'AS Monaco. Soit une année avant le rachat du club, où Hoarau évoluait avec les Stéphane Sessegnon, Christophe Jallet, Mamadou Sakho, ou encore Ludovic Giuly et Claude Makelele pour les plus expérimentés.

Après cette courte expérience chinoise, Guillaume Hoarau a rebondi en Suisse. dans la foulée d'un court passage aux Girondins de Bordeaux (17 matchs, 3 buts). Avec le maillot des Young Boys de Berne, l'attaquant a marqué 118 buts en 188 matchs toutes compétitions confondues, entre 2014 et 2020.

Guillaume Hoarau restait sur une expérience de deux ans au FC Sion. "Voilà, j'ai adoré mon métier qui m'a motivé jusqu'au dernier jour, a conclu le buteur qui culminait à 1,92 mètres. Je pars en étant en accord avec moi-même, je pars boucler la boucle là où tout a commencé!"