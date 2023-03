Gunnar Andersson, Laurent Blanc... Comme Mbappé au PSG, qui sont les meilleurs buteurs des clubs de Ligue 1 ?

Moins d’une semaine après le record de buts de Kylian Mbappé avec le PSG (201), le buteur de l’OL Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé face à Lille vendredi soir, est lui aussi entré dans l’histoire de son club en égalant la marque de Bernard Lacombe (149), pour se hisser au deuxième rang de l'histoire de Lyon. Mais qui sont, club par club, les meilleurs buteurs des formations françaises ?

Les marques historiques tombent en Ligue 1. En l’espace d’une petite semaine, Kylian Mbappé au PSG et Alexandre Lacazette à l’OL, ont écrit une nouvelle page de l'histoire de leur club. Le week-end passé face à Nantes (4-2), le Parisien est devenu l’unique meilleur buteur du club avec 201 réalisations depuis son arrivée dans la Capitale à l’été 2017.

Grâce à un doublé face à Lille (3-3) vendredi, Lacazette s’est lui aussi rapproché du sommet des goleadors de l’Olympique Lyonnais. L’ex-Gunner a rejoint le légendaire Bernard Lacombe avec 149 buts, et n'est plus devancé que par Fleury Di Nallo (222). Du côté, des Dogues, Jonathan David, auteur d’un triplé, est devenu avec 53 buts le meilleur buteur du Losc au XXIe siècle. Le record appartient toujours à Jean Baratte, auteur de 167 buts pour le club lillois. Voici les autres buteurs historiques des clubs du championnat.

Les meilleurs buteurs des 20 clubs de Ligue 1 (toutes compétitions confondues)

Ajaccio : François M’Pelé (71 buts entre 1969 et 1973)

Auxerre : Andrzej Szamach (94 buts entre 1980 et 1985)

Angers : Christophe Lagrange (125 buts entre 1988 et 1994)

Brest : Franck Lérand (109 buts entre 1988 et 2002)

Clermont : Rémy Dugimont (51 buts entre 2013 et 2018)

Lille : Jean Baratte (167 buts entre 1944 et 1953 puis entre 1956 et 1957)

Lens : Ahmed Oudjani (93 buts entre 1958 et 1965 puis entre 1970 et 1972) et Maryan Wisniewski (93 buts entre 1953 et 1963)

Lorient : Bernard Goraguer (67 buts entre 1968 et 1972 puis entre 1974 et 1977)

Lyon : Fleury Di Nallo (222 buts entre 1960 et 1974)

Marseille : Gunnar Andersson (194 buts entre 1950 et 1958)

Monaco : Delio Onnis (223 buts entre 1973 et 1980)

Montpellier : Laurent Blanc (84 buts entre 1983 et 1991)

Nantes : Philippe Gondet (146 buts entre 1960 et 1971)

Nice : Joaquim Valle (194 buts entre 1937 et 1948)

PSG : Kylian Mbappé (201 buts depuis 2017)

Reims : Just Fontaine (145 buts entre 1956 et 1962)

Rennes : Jean Grumellon (154 buts entre 1947 et 1952 puis entre 1954 et 1956)

Strasbourg : Oskar Rohr (118 buts entre 1934 et 1939)

Toulouse : Pierre Dorsini (104 buts entre 1957 et 1967)

Troyes : Benjamin Nivet (85 buts entre 2002 et 2007 puis entre 2012 et 2019)