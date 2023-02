PSG: les records que Mbappé peut encore faire tomber avec le club de la capitale

Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à égalité avec Edinson Cavani, Kylian Mbappé peut encore aller chercher d'autres records, même si certains devront encore attendre un peu avant d'être battus.

C’est un poncif que l’on préférerait jeter au fond d’une poubelle, périmé qu’il est devenu à force d’être utilisé cette saison. Mais force est de constater, puisqu’il le démontre à chaque sortie ces dernières semaines, qu’il y a bien une équipe du Paris Saint-Germain avec, et une autre sans, Kylian Mbappé. Il avait sonné la révolte contre Munich, sans réussite, de nouveau montré la voie contre Lille (4-3) en fin de match, et il s’est encore chargé de tout au Vélodrome (3-0) dimanche soir. Mu par une soif de records et de victoires impossible à étancher, le prodige de Bondy a entraîné toute son équipe dans son sillage.

Double buteur contre l’OM, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, à égalité avec Edinson Cavani. Dans moins d’une semaine, peut-être deux, le champion du monde 2018 sera seul, et dans quelques mois, il n’est pas impossible que la trace qu’il laissera à Paris soit légendaire. Il n’est pas dit non plus qu’il ne batte pas d’autres records avant de quitter la capitale et de voguer vers d’autres horizons, même si certains d’entre eux paraissent difficiles à atteindre, au moins cette saison. Il en est un en revanche qui ne tiendra pas longtemps.

Bientôt meilleur buteur ... et meilleur passeur ?

Tout comme il deviendra sans nul doute le seul et l’unique meilleur buteur de l’histoire du club dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé devrait se rapprocher en même temps de la marque laissée par Cavani en Ligue 1. L’Uruguayen s’est arrêté à 138 réalisations, Mbappé n’est qu’à deux longueurs (136). Même chose en Coupe de France. Le record de François M’Pelé (28) ne tient plus qu’à un fil. Paris étant éliminé, Mbappé reste scotché à 27 buts. Il devra donc au moins patienter encore une saison, si toutefois son intention est de rester à l’issue de l’exercice en cours.

Depuis son arrivée à Paris en 2017, Mbappé a élargi sa palette et étendu son champ d’action, l’ancien joueur de Monaco est une menace protéiforme, difficile à saisir pour ses adversaires. Même si la vitesse demeure sa première qualité, Mbappé a enrichi son jeu. Il est autant un buteur terriblement efficace, capable de marquer dans toutes les positions - hormis peut-être de la tête - qu’un passeur inspiré, en témoigne son offrande sur le but de Messi contre l’OM, un bijou. De quoi lui permettre d’entrevoir à court ou moyen terme le record de passes décisives détenu par Angel Di Maria (112). En attendant, Mbappé (81) est toujours devancé sur le podium, à la fois par l’Argentin Di Maria et par la légende Safet Susic (103).

Propriété du Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui avait inscrit 50 buts lors de la saison 2015-2016, le record absolu de buts marqués sur une saison pour le PSG semble inatteignable pour Mbappé (auteur de 29 buts jusqu’à présent) en 2023. A moins que le PSG aille jusqu’au bout en Ligue des champions cette saison, et que l'attaquant conserve une moyenne de deux buts par match environ jusqu’au terme de l’exercice en cours. Un raisonnement qui s’applique aussi à la Ligue 1. Le record de buts sur une saison est là encore en possession d’Ibrahimovic, avec 38 unités. Mbappé s’en était rapproché en 2018-2019 avec 33 réalisations, mais cela semble un peu juste cette année avec "seulement" 17 buts marqués après 25 journées.

Quant au record de matches sous le maillot du PSG de Jean-Marc Pilorget (435), il faudrait que Kylian Mbappé, qui a disputé 246 matchs avec Paris, reste encore plusieurs saisons à Paris pour ne serait-ce que l'effleurer. Et si rien n'est encore écrit à ce jour, cela semble tout de même peu probable. En attendant, le destin européen du PSG cette saison repose en grande partie sur sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il se soit défilé cette année. Rendez-vous à Munich le 8 mars prochain. D'ici là, d'autres records seront peut-être tombés.