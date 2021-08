Incidents de Nice-OM: "On a besoin d'une thérapie nationale", assure Di Meco

Eric Di Meco a réagi ce lundi sur RMC aux incidents survenus lors de Nice-OM à l'Allianz Riviera. Pour notre consultant, ancien défenseur de Marseille, il faut que la LFP prenne de grosses sanctions.

Vingt-quatre heures après, les incidents de Nice-OM continuent de faire parler. Dans l'émission "Rothen s'enflamme", ce lundi sur RMC, Eric Di Meco a estimé que la société post-covid est "malade". "On a besoin d'une thérapie nationale. Un an et demi sans supporters et dès la première journée de championnat, un mec se prend une bouteille. Il y a une métastase dans le football de ce qu'on vit dans la société." Alors que les deux clubs doivent passer devant la commission de discipline de la LFP, les sanctions vont être scrutées de près et impacter le déroulement des prochaines rencontres.

"Avancer ou foncer droit dans le mur"

"Ce qu'il va ressortir de cette histoire-là va permettre au football d'avancer ou de foncer droit dans un mur, observe Di Meco. Les gens vont devoir prendre une décision et ils vont sûrement punir des deux côtés. Très fort, ou peut-être pas d'ailleurs. Ce seront eux qui prendront leurs responsabilités. On peut tout imaginer."

Avant de poursuivre: " Si on ne prend pas les bonnes décisions, la gangrène va prospérer dans le foot. Je pense qu'il faudra taper des deux côtés. Il y a des composantes, avec un Préfet et des délégués de la Ligue. Il y a une décision à prendre. Si c'est très laxiste, ce sera portes ouvertes dans tous les stades. Il y a des politiques qui sont là pour gérer les problèmes de la société".