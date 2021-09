Incidents Nice-OM: Payet a offert son maillot à Macron

Selon France Bleu Provence, Dimitri Payet a profité de ses rencontres avec Emmanuel Macron cette semaine à Marseille pour lui offrir le maillot qu’il portait lors du match Nice-OM le 22 août, interrompu après de graves incidents.

Touché par des projectiles, comme d’autres joueurs marseillais, il avait fini par craquer et les renvoyer dans les tribunes... Le 22 août dernier, Dimitri Payet était au cœur des graves incidents qui avaient conduit à l’interruption du match Nice-OM. Des heurts entre des supporters niçois, à l’origine de ces scènes scandaleuses, des joueurs et des membres des encadrements des clubs avaient poussé l’arbitre de cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 à la stopper. Puis, sous la pression des autorités locales, le match avait repris brièvement avec seulement les Niçois sur la pelouse de l’Allianz Riviera, les Marseillais n’ayant pas voulu rejouer car leur sécurité n’était pas assurée.

Deux semaines après cette triste image de la Ligue 1, le maillot bleu floqué du numéro 10 que Dimitri Payet portait ce soir-là a pris la direction de l’Elysée. Selon France Bleu Provence, il a été offert par le joueur de l’OM à Emmanuel Macron, en visite à Marseille cette semaine pour dévoiler son plan d’urgence pour la ville et inaugurer le Congrès mondial de la nature. "Ça me fait très plaisir, c'est un maillot unique et ça me touche beaucoup que Dimitri ait eu la gentillesse de me l'offrir, et je repars avec", a confié le président de la République à la radio locale.

Macron veut voir l’OM au Stade de France

Au cours d’un cocktail dinatoire où l’OM était représenté notamment par son président Pablo Longoria et son meneur de jeu Dimitri Payet, mercredi soir, Emmanuel Macron avait déjà reçu un maillot du club marseillais floqué à son nom, avec le numéro 10. Supporter de l’OM, le président de la République en avait profité pour fixer un objectif pour les Marseillais : remporter la Coupe de France.

"Ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'OM !", avait confié Emmanuel Macron, qui salue les joueurs de la finale chaque année avant le coup d’envoi, à Pablo Longoria et Dimitri Payet. Comme tous les autres supporters marseillais, le président de la République espère donc vibrer cette saison. Avec sept points sur neuf en Ligue 1 (le match à Nice n’est pas comptabilisé par la LFP pour le moment), et un Vélodrome de nouveau en fête, l’OM a réussi son départ.