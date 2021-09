OM: Payet va s’engager pour l’écologie, à la demande de Macron

En visite à Marseille cette semaine, notamment pour l’ouverture du Congrès mondial de la nature, Emmanuel Macron a convaincu le joueur de l’OM Dimitri Payet de s’engager pour l’écologie.

Aux premières loges pour la visite présidentielle. Dimitri Payet n’a rien manqué du déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille cette semaine. Après avoir participé à un cocktail dînatoire avec le président de la République mercredi, en compagnie du président marseillais Pablo Longoria, le milieu offensif de l’OM a aussi assisté à l’inauguration du Congrès mondial de la nature ce vendredi. Il a donc pu écouter le discours d’Emmanuel Macron, mais aussi celui d’Harrison Ford.

Et comme le célèbre acteur d’Indiana Jones et Star Wars, Dimitri Payet va s’engager pour l’écologie. Emmanuel Macron, supporter de l’OM, assure l’avoir convaincu. "J’ai voulu que plusieurs personnalités s’engagent. Dimitri Payet a accepté de le faire, c’est formidable", indique le président de la République dans une interview accordée à La Provence.

"Beaucoup d’initiatives" pour l’écologie à Marseille

"Plus on éduque, plus on préserve, explique Emmanuel Macron. Il n’y a pas de recette miracle. Sur les plastiques en mer, par exemple, il faut moins les utiliser. La France est en pointe. Le 1er janvier 2022, il n’y aura plus d’emballage pour les légumes en petit conditionnement. Mais il faut aussi éduquer pour ne pas jeter le plastique parce que, une fois en mer, il se transforme en microparticules difficiles à ramasser. Ensuite il faut protéger. J’aime l’idée des aires marines éducatives. On montre aux enfants qui ensuite, responsabilisent tout le monde. Il y a beaucoup d’initiatives en ce sens à Marseille." De la pelouse du stade Vélodrome au terrain des enjeux écologiques, Dimitri Payet va voir la vie en vert.