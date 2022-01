Incidents OL-OM: la licence FFF d'un supporter lyonnais, "à l’origine d’un jet de bouteille", suspendue

Un supporter lyonnais, "à l’origine d’un jet de bouteille en direction d’un acteur du jeu" lors du match de Ligue 1 entre l'OL et Marseille le 21 novembre, a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Sa licence FFF est suspendue jusqu'au 31 décembre 2022.

C’est une sanction rare. Dans un communiqué publié ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel annonce avoir suspendu la licence FFF d’un supporter lyonnais. Il a été reconnu coupable d’avoir été "à l’origine d’un jet de bouteille en direction d’un acteur du jeu" lors de la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Marseille le 21 novembre dernier. Il ne s’agit pas de l’auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet, qui avait provoqué l’arrêt du match après seulement quatre minutes de jeu, mais bien d’un autre supporter lyonnais.

Suspension de sa licence jusqu’au 31 décembre 2022

L’auteur du jet de bouteille sur Payet a lui été condamné fin novembre, à six mois de prison avec sursis. Une peine assortie d’une mise à l’épreuve et d’une interdiction d’accès au Groupama Stadium pendant cinq ans. Le supporter sanctionné ce mercredi par la LFP est lui présenté comme "un supporter de l'OL" et "un titulaire d’une licence FFF". La commission de discipline de la Ligue, qui ne donne pas plus d'informations sur son profil, a décidé de suspendre sa licence FFF jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour rappel, Lyon a écopé dans ce dossier d'un point de pénalité au classement, tandis que le match, interrompu après quatre minutes, a été donné à rejouer dans l'enceinte des Gones, à huis clos, selon les décisions de la commission de discipline de la LFP publiées le 8 décembre. L'OM a ensuite saisi la commission d'appel de la FFF pour contester les décisions de la LFP, mais cet appel a été jugé irrecevable par la Fédération. De son côté, l'OL n'a pas fait appel auprès de la FFF.