Incidents OL-OM: les Lyonnais "préoccupés" par des possibles sanctions

Entre la victoire en Ligue Europa jeudi à Bröndby (3-1) et un déplacement à Montpellier dimanche en Ligue 1, les joueurs de l’OL et leur entraîneur Peter Bosz reconnaissent qu’ils appréhendent de possibles sanctions de la commission de discipline consécutives aux incidents survenus lors du match interrompu face à l’OM, dimanche dernier au Groupama Stadium.

A ce jour, la seule certitude est que les joueurs de Peter Bosz joueront face à Reims sans leurs supporters mercredi prochain. Mais l’OL pourrait être sanctionné plus sévèrement. Et cette perspective ne rassure pas les Lyonnais. Pour ceux qui auraient hiberné depuis dimanche dernier, le match entre Lyon et Marseille a été interrompu après moins de cinq minutes de jeu à la suite d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Réunie en urgence lundi, la commission de discipline de la LFP a donc sanctionné d’un huis clos total, à titre conservatoire, le club de Jean-Michel Aulas. Mais le dossier a été mis en instruction au 8 décembre et l'OL s’expose à des sanctions plus lourdes. Peut-être à un retrait de points.

Bosz: "Quand tu aimes le foot, c'est dur d'accepter"

Malgré une victoire à Bröndby (1-3) en Ligue Europa jeudi (les Gones étaient déjà qualifiés), la perspective d’être à nouveau punis ne laisse pas les Lyonnais indifférents. "Ça fait mal, a admis Peter Bosz ce samedi à la veille d’un déplacement à Montpellier en Ligue 1. Quand tu aimes le foot, c'est dur d'accepter. Quand tu es supporter de Lyon, c'est encore plus dur. Une personne donne une mauvaise image de tout le club, de tous les supporters ! Ce n’est qu’une personne ! Ça fait mal. Pour les joueurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, les matchs se suivent très vite. Après les trois minutes de Marseille, il y avait Bröndby. Et demain, c'est déjà Montpellier. Ça va vite. On essaie de se concentrer sur les matchs qu'on va jouer. Je demande ça aussi aux joueurs. Le reste ne nous aidera pas. Il faut rester concentrer là-dessus."

"Ça retombe sur nous tous" regrette Denayer

A écouter Jason Denayer, le ressenti est le même chez les joueurs. "Ce qui nous inquiète surtout, c'est que la sanction soit prise par rapport à une seule personne, soupire le défenseur belge. Et ça retombe sur nous tous. C'est un peu triste pour le football et pour tous les gens qui étaient au stade et qui ne sont pas concernés par cet acte. On est un peu préoccupés par cette décision." L'OL défiera Montpellier à la Mosson ce dimanche à 17h.