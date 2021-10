L’émission culte "Le Vestiaire" revient sur RMC Sport avec une spéciale RC Lens

Evénement sur RMC Sport avec une émission spéciale "Le vestiaire" tournée dans le vestiaire du RC Lens avec les joueurs du club. Diffusion dimanche 17 octobre à 19h30 sur RMC Sport 1.

"Le Vestiaire" revient avec une émission événement. Trois ou quatre joueurs, une voix off et des vraies discussions de fooballeurs, vous vous souvenez de cette émission mythique. Une émission introspective et authentique, sans présentateur (uniquement la voix-off de Flora Moussy), où les joueurs échangent entre eux sur différents sujets, se livrent, partagent des anecdotes,… Elle revient dans un vestiaire lui aussi mythique, celui du RC Lens.

Kakuta, Fofana, Clauss, Leca, Sotoca, Cahuzac...

Pour ce premier numéro de la saison, le RC Lens accueille RMC Sport dans son vestiaire, avec de nombreux joueurs clés de l’effectif actuel : Gaël Kakuta, Seko Fofana, Jonathan Clauss, Jean-Louis Leca, Florian Sotoca et Yannick Cahuzac seront tous là. Ils expliqueront les recettes du succès du RC Lens, deuxième de Ligue 1 au quart du championnat. Un club avec une grande ambition mais profondément humain, proche de ses valeurs et de ses supporters.

Le Vestiaire spécial Lens, ce sera dimanche 17 octobre à 19h30 sur RMC Sport 1.