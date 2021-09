L'émouvante vidéo de Maxwel Cornet pour ses adieux à l’OL

Avant de rejoindre Burnley et la Premier League, Maxwel Cornet a posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il fait ses adieux à l’Olympique Lyonnais. Le polyvalent ailier de 24 ans revient avec émotion sur ses six années passées chez les Gones.

S’il y en a qui doutaient de l’attachement de Maxwel Cornet à l’OL, le message d’adieu du néo-joueur de Burnley devrait rapidement les faire changer d’avis. Après l’officialisation de son départ pour le club de Premier League, l’ancien ailier du FC Metz, qui fêtera ses 25 ans le 27 septembre, a posté ce jeudi une vidéo sur son compte Instagram. L’ex-Gone n’a pas fait les choses à moitié. Mélodie mélancolique au piano, voix off, montage impeccable, extraits des commentaires de RMC Sport sur ses buts en Ligue des champions... Cornet est triste de partir. Cela se voit et ça s’entend.

"Je m’en vais le cœur lourd"

"Je suis arrivé à Lyon en janvier 2015, je n’avais alors que 18 ans, lance-t-il en intro alors qu’on le voit marcher avec un lion sur la pelouse du Groupama Stadium. J’ai compris ici encore un peu plus l’exigence que demande le haut niveau. J’ai aussi découvert une ville, une région magnifique, des gens passionnés. Et l’engouement de tout un peuple." Maxwel Cornet, bourreau mythique de Manchester City en Ligue des champions, n’oublie pas non plus les "folles soirées européennes".

L’ailier reconverti latéral a aussi grandi dans sa vie privée dans la capitale des Gaules: "A Lyon je suis devenu un homme heureux et un papa comblé". Et de conclure: "Je m’en vais le cœur lourd mais avec le sentiment d’emporter avec moi une petite partie de vous. L’OL est une belle et grande famille qui restera à jamais gravée dans mon cœur".