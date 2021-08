Mercato: Cornet file à Burnley, un joli chèque pour l'OL et... Metz

L’Olympique Lyonnais a confirmé dimanche le transfert de Maxwel Cornet vers le club de Burnley en Premier League. L’OL a également révélé les détails financiers de cette opération.

A l’inverse du dossier Mbappé au PSG, il n’y avait plus de suspense pour Maxwel Cornet. Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de l’international ivoirien est désormais officiel. Le joueur de 24 ans quitte l’OL et rejoint Burnley en Premier League. Arrivé en janvier 2015 à Lyon, l’ailier de formation a disputé 252 matchs avec le club rhodanien, dont 184 en Ligue 1, pour un total de 51 buts. Maxwel Cornet s’est engagé pour cinq saisons avec les Clarets, actuels 18es du championnat d’Angleterre.

"Sélectionné à 21 reprises avec l’équipe nationale ivoirienne, l’attaquant de 24 ans, qui peut également évoluer au poste de latéral gauche, fait partie aujourd’hui des 30 joueurs les plus capés de l’histoire du club, a indiqué Lyon dans un communiqué. L’ensemble de l’Olympique Lyonnais tient à remercier Maxwel Cornet pour son investissement et son professionnalisme durant toutes ses saisons lyonnaises et lui souhaite beaucoup de réussite avec son nouveau club, Burnley."

>> Les infos et rumeurs du mercato sont sur RMC Sport

Un joli chèque pour Lyon… et Metz

Doté d’une grosse pointe de vitesse et de belles qualités de dribble, Maxwel Cornet évolue traditionnellement au poste d’ailier mais dépanne parfois comme latéral gauche. Si l’OL a déjà enregistré l’arrivée de l’Italien Emerson en défense, le départ de l’Ivoirien vers la Premier League lui permet de réaliser une belle opération financière.

Acheté 400.000 euros à Metz en janvier 2015, Maxwel Cornet a rejoint Burnley en échange d’une indemnité de 15 millions d’euros pour une plus-value d’environ 14,6M€ pour Lyon, Dans son communiqué, le club rhodanien précise également que Metz, son club formateur, touchera 15% de ce montant soit 2,25 millions d’euros.

Fort de cette manne financière, Lyon pourrait accélérer et recruter un joli renfort offensif avant mardi et la clôture du mercato estival. Suivi avec attention par Peter Bosz, l'Iranien Azmoun serait tout proche de rejoindre l'OL et la Ligue 1 après une belle aventure en Russie avec le Zenith Saint-Pétersbourg.