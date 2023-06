L'endurance de Gastien, les sprints d'Honorat... les meilleures performances athlétiques de Ligue 1

Comme la saison passée, Johan Gastien est le joueur qui court le plus sur les pelouses du championnat de France, tandis que le Stade Rennais est l'équipe la plus endurante, selon le rapport publié ce jeudi sur le site de la Ligue 1.

Depuis l'année dernière, Johan Gastien a pris un an mais n'a pas beaucoup perdu en endurance. À 35 ans, le milieu clermontois s'est une nouvelle fois révélé comme étant le joueur qui parcourt la plus grande distance moyenne par match, selon le bilan publié ce jeudi sur le site officiel de la Ligue 1. Ainsi, même s'il courait un peu plus en 2021-2022 (12,2 km par match), Gastien domine toujours le classement, du haut de ses 11,87 km moyens.

Il devance ainsi le Lensois Salis Abdul Samed (11,7 km) et l'Auxerrois Birama Touré (11,37 km), respectivement deuxième et troisième. Dans ce haut de tableau dominé par les milieux de terrain, il faut descendre à la huitième place pour trouver la trace d'un joueur qui ne joue pas dans l'entrejeu, à savoir l'attaquant lillois Jonathan David (11,12 km).

Le PSG est encore l'équipe qui court le moins

D'un point de vue collectif, le Stade Rennais est une nouvelle fois lauréat, même s'il n'a pas réussi à atteindre la performance réalisée la saison passée (118,9 km par match contre 121,3 km). Le Stade de Reims conserve sa deuxième place (117,5 km par match, 120,6 km la saison dernière) et Lens, 13e lors de l'exercice précédent, s'immisce sur le podium (117,3 km). On soulignera que, comme la saison passée, le PSG est l'équipe qui court le moins parmi les 20 écuries de Ligue 1 (110,4 km cette année, 109,1 km en 2021-2022).

Enfin, le Brestois Franck Honorat garde lui aussi son titre honorifique de meilleur sprinter, avec ses 24 sprints moyens effectués par match (25 la saison dernière). C'est mieux que le Toulousain Zakaria Aboukhlal (23) et le Lillois Jonathan David (22). L'équipe de Lens est en revanche celle qui en réalise le plus en moyenne (168 par match), devant Rennes (161) et Marseille (154). Les Sang et Or détrônent ainsi l'AS Monaco, reconnue pour cette qualité lors de l'exercice précédent.