L'OL annonce la fin de son partenariat avec LDLC et de son équipe e-sport LDLC-OL

Après trois années de partenariat, les groupes OL et LDLC ont officialisé mardi soir dans un communiqué la fin de leur engagement commun dans le e-sport. Depuis 2020, la société spécialisée dans le high-tech et l'informatique et le club lyonnais étaient en collaboration au sein de la formation 'LDLC OL'.

C'est la fin d'une courte aventure. LDLC OL était jusqu'ici le fruit d'un partenariat entre la société spécialisée dans le high-tech et l'informatique et le club de l'Olympique lyonnais, en vue d'avoir une équipe d'e-sport compétitive sur plusieurs jeux. Mais après trois années communes, les deux instances ont décidé de se séparer, comme annoncé mardi soir dans un communiqué.

180 podiums nationaux et internationaux à son actif

"Si les équipes bénéficient d'une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n'ont pas – malgré les efforts déployés – réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public, déplore LDLC dans son communiqué. Ainsi, le Groupe LDLC et l'OL Groupe ont décidé par anticipation, de mettre un terme à leur partenariat LDLC OL à compter de fin juillet 2023. La fin de ce partenariat marquera également pour LDLC Event son retrait de la scène du esport et de ses activités opérationnelles sur ce secteur."

La formation LDLC OL participait notamment à des compétitions sur les jeux comme League of Legends, FIFA, NBA 2K ou encore Counter-Strike. Forte de ses bons résultats engrangés, elle a fait partie des meilleures institutions dans le monde du esport français, ayant engrangé plus de 180 podiums nationaux et internationaux et formé plus d'une trentaine de joueurs professionnels actuellement en activité.

Une décision pas encore justifiée

L'arrêt de la coopération sera effective en juillet 2023, mais cette décision n'a pour l'instant pas été justifiée par l'Olympique lyonnais, dont John Textor a pris la présidence après le départ de Jean-Michel Aulas le 8 mai dernier. "Le Groupe LDLC tient à remercier toutes les équipes de LDLC Event et LDLC OL pour leur engagement ainsi que leur professionnalisme et leur souhaite tout le succès pour la suite de leurs projets dans le monde de l'e-sport", conclut le communiqué.