L’OM dévoile son nouveau sponsor maillot pour la saison prochaine

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi le nom de son nouveau sponsor maillot à partir de la saison prochaine. Il s’agit de la société britannique Cazoo, spécialisée dans la vente de voitures en ligne.

Après Uber Eats, le maillot de l’OM va accueillir un nouveau partenaire à compter de la saison prochaine. Le club phocéen a annoncé ce jeudi avec signé un "accord pluriannuel" avec Cazoo, une société spécialisée dans la vente de voitures en ligne. Le nom de l’entreprise britannique, fondée en 2018, s’affichera sur le devant de la tunique marseillaise lors de l’exercice 2022-2023. Le contrat prendra effet le 1er juillet prochain. En plus du maillot, il prévoit la mise en avant de Cazoo au Vélodrome, sur le site de l’OM et sur les panneaux d’affichage du club visibles à la télévision.

Ce deal s’inscrit dans une vaste campagne marketing lancée cette année par Cazoo, dont le siège social est basé à Londres. En pleine expansion, la société anglaise est en train d’étendre ses activités en Europe, où elle possède désormais des annexes en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie. Les détails financiers de ce partenariat n’ont pas été précisés. Sa durée exacte non plus.

Longoria: "Continuer à grandir ensemble"

"Nous sommes ravis d'accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l'Olympique de Marseille, se réjouit le président Pablo Longoria. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d'expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s'engage à nos côtés pour les années à venir".