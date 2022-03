OM: Saliba en dit plus sur son avenir à Marseille

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, William Saliba a fait le point sur son futur. Prêté à l’OM par Arsenal cette saison, le défenseur de 21 ans n’est pas fermé à l’idée de rester à Marseille cet été. Mais la décision revient également aux Gunners, avec lesquels il est sous contrat jusqu’en 2024.

Il a franchi un cap ces derniers mois. Au point d’être appelé pour la première fois en équipe de France. William Saliba a profité du forfait de Benjamin Pavard, testé positif au Covid-19, pour rejoindre le groupe de Didier Deschamps à Clairefontaine. Cette convocation va encore faire grimper la cote du défenseur central, qui fêtera ce jeudi ses 21 ans. Prêté à l’OM par Arsenal cette saison, le roc d’1,92m s’épanouit sur la Canebière, sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais à deux mois de la fin de la saison, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) ne sait toujours pas où il évoluera lors du prochain exercice.

"Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici, mais je ne connais pas mon avenir, explique-t-il lors d’un entretien accordé à RMC Sport. Le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi (…) On verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir."

Les Gunners vont-ils vouloir le garder?

Recruté à Saint-Etienne en 2019 (pour 30 millions d’euros), Saliba est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gunners, qui l’avaient déjà prêté à Nice la saison passée. Ses bonnes performances avec Marseille (40 matchs depuis l’été dernier) vont-elles inciter Mikel Arteta à le garder à Londres durant l'été? En attendant, les Gunners n’ont pas manqué de saluer sa première convocation en sélection. "lls m’ont envoyé des messages, apprécie l’intéressé. L’ancien directeur par exemple, ou via une publication sur les réseaux, ça fait plaisir".