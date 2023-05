"La cause recule": Di Meco inquiet après les boycotts du maillot contre l'homophobie

Après le refus de plusieurs joueurs de disputer les rencontres du week-end dans le cadre de l'opération de lutte contre l'homophobie de la LFP, Eric Di Meco a pointé une "cause qui recule" dans Rothen s'enflamme, sur RMC.

Donatien Gomis (Guingamp), Mostafa Mohamed (Nantes), Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra et Saïd Hamulic (Toulouse) : plusieurs joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont refusé de participer aux rencontres du week-end dans le cadre de l'opération de lutte contre l'homophobie de la LFP, et donc de porter un maillot au flocage arc-en-ciel. Ce qui, pour Eric Di Meco, est un sérieux problème.

"On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un gros problème, en France en général mais dans le foot en particulier, a pointé l'ancien défenseur ce lundi dans Rothen s'enflamme, sur RMC. La discrimination tue. Des gens meurent."

"On se rend compte que la cause défendue n'avance pas, au contraire ça recule, regrette-t-il. Il y avait (en 2022) un joueur identifié, et encore il était soi-disant blessé les autres années, c'est Gana Gueye. Mais là maintenant, il y en a cinq qui n'ont pas joué. Je te prends le pari que l'année prochaine, il y en aura autant voire un peu plus."

"Il faut le régler à la racine, au niveau des gamins"

Les sorties de certains entraîneurs, comme Eric Roy ou Bruno Genesio, ont aussi créé la polémique, donnant parfois l'impression d'accepter la décision des joueurs ou que la cause n'était pas assez importante. "Je ne suis pas sûr que le travail de fond soit fait, explique Di Meco. Ne nous cachons pas, il y a un problème dans le foot avec ça. Si on m'explique qu'il n'y a pas d'homosexualité dans le foot, je ne veux pas le croire. Mais s'il n'y a pas de joueur qui ont fait leur coming-out dans le foot, ou si c'est très rare, c'est parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça."

L'Australien Josh Cavallo, qui avait révélé son homosexualité en 2021, pendant sa carrière, fait encore figure d'exception. Son coming-out n'a pas vraiment libéré la parole d'autres footballeurs. "Ce problème il faut le régler à la racine, au niveau des gamins, estime Di Meco. Il faut leur expliquer que quand ils vont porter un maillot avec un numéro arc-en-ciel, on ne leur demande pas de défiler à la gay pride mais de dire qu'ils ne veulent pas qu'on tue un gamin parce qu'il est homosexuel."