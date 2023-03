"La meilleure équipe d'Europe? Toulouse joue la relégation", le rappel à l'ordre très cash de Montanier

Toulouse a enchaîné une troisième défaite d'affilée en Ligue 1 ce dimanche en s'inclinant 1-0 face à Clermont. Ce qui fait dire à Philippe Montanier que le Téfécé n'est pas "la meilleure équipe d'Europe" mais bien "une équipe qui va jouer la relégation".

Parfois surnommée "la meilleure équipe d'Europe" - ou plutôt la meilleure attaque européenne sur le début de l'année 2023 - Toulouse s'est incliné 1-0 contre Clermont ce dimanche, sur un très beau but de Saif Khaoui. Un troisième revers consécutif en Ligue 1 qui fait dire à Philippe Montanier qu'il ne faut pas que les Toulousains se voient trop beaux.

"Il nous a tout manqué"

"Il nous a tout manqué, analyse-t-il à propos de cette nouvelle défaite en championnat. On fait une bonne entame, dans la volonté de jouer, presser, mais on a manqué de justesse dans nos mouvements. On a eu un niveau technique très en dessous de ce qu'on fait habituellement."

Les Toulousains n'ont cadré aucune de leur 9 tirs ce dimanche après-midi, tandis qu'ils en ont subi 12, dont trois cadrés. Et celui de Khaoui qui finit par entrer, sur une très belle frappe puissante sous la barre (0-1, 76e). Les entrants n'ont rien changé non plus, bien que trois soient entrés dès la 60e minute.

"Il faut arrêter de dire que Toulouse est une très bonne équipe"

"De la fatigue ? Je ne sais pas. Si vous êtes fatigués après 20 minutes de jeu, il faut changer de métier. La fatigue n'est pas une explication", a-t-il déclaré avant de tacler les entrants : "Les remplaçants ont été solidaires dans la médiocrité. On a eu un niveau technique très en dessous de ce qu'on fait habituellement."

"La meilleure attaque d'Europe (Toulouse est l'équipe qui a marqué le plus de buts en 2023, NDLR) etc, il faut arrêter de dire que Toulouse est une très bonne équipe. Toulouse est une équipe qui va jouer la relégation, qui est promue. Il faut vite garder les pieds sur terre. L'ambition ça se voit surtout sur le terrain. Quand tu écoutes tout le monde, même quand on perd contre Marseille on dit que c'est formidable. Là on a fait deux matchs très faibles."