Reims-Toulouse: "On se demande s’il n’y a pas Gilbert Montagné à la VAR", grince... Philippe Montanier

S'il n'a pas voulu se cacher derrière cet épisode pour expliquer la lourde défaite de Toulouse à Reims ce dimanche en Ligue 1 (3-0), l'entraîneur du TFC, Philippe Montanier, a tout de même regretté une décision arbitrale sur l'ouverture du score. Avec une drôle de formule.

Un double coup d'arrêt pour le TFC. Particulièrement en forme depuis le début de l'année civile, mais battu par l'OM dimanche dernier (3-2), Toulouse a concédé un deuxième revers de rang ce dimanche en Ligue 1, sur la pelouse de Reims (3-0).

Une défaite en grande partie liée à la mauvaise entame de match des Violets, qui ont encaissé deux buts dans les dix premières minutes. Sauf que l'ouverture du score de Junya Ito (1-0, 5e), selon eux, n'aurait pas dû être validée.

"Cette petite faute qui le déséquilibre a agacé tout le monde, mais on ne peut pas se cacher derrière ça sur un tel match"

Après avoir récupéré la balle plein axe, le Japonais a croisé la course du défenseur toulousain Anthony Rouault, qui s'est retrouvé au sol et n'a pas pu défendre. Et d'après le coach toulousain Philippe Montanier, son joueur n'est pas tombé tout seul.

"Le premier but, il y a faute sur Antho", a-t-il lancé en conférence de presse, en revenant sur sa grosse colère sur le banc de touche. Avant de se lancer dans une drôle de comparaison: "Comme je l'ai dit, il y a Philippe Montanier sur le banc de Toulouse et on se demande s’il n’y a pas Gilbert Montagné à la VAR", a-t-il ironisé. En ajoutant: "Cette petite faute qui le déséquilibre a agacé tout le monde. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça sur un tel match. Reims mérite amplement sa victoire."

La semaine passée, Montanier avait déjà pointé des décisions arbitrales après la défaite contre l'OM au Stadium. "Je trouve que madame Frappart n’a pas été à son niveau ce soir, on a subi deux agressions, avait-il lâché à chaud. Ça reste une grande arbitre, mais ce soir elle n’a pas été dans un bon jour."