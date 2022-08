La vente d'Angers n'est plus d'actualité

Le président Said Chabane l'a annoncé vendredi soir, le club ne sera pas vendu au fonds d'investissement américain GFC.

Un club de moins à passer sous pavillon étranger. Saïd Chabane, le président d'Angers qui cherchait à vendre de club et avait entamé des négociations avec le groupe américain GFC a finalement renoncé devant les incertitudes sur la situation financière de ses interlocuteurs. "On a découvert tous au même moment l’article de L’Équipe qui, malheureusement, est une vérité. Un fonds s’est retiré pour une raison de gouvernance. Ce qui était prévu au départ ne peut pas se faire aujourd’hui. La prise de participation comme on l’avait envisagée n’est plus d’actualité", a-t-il expliqué à la presse lors d'une visite du stade d'Angers vendredi.

Dans la foulée, il a aussi expliqué qu'il n'y aurait pas de vente en catstrophe à un autre investiseur: "Je ne veux pas qu'il y ait d'éléments pertubateurs" cette saison, et donc pas de vente lors de la saison 2022/23.

"Il n'y a plus aucun souci" financier

Un retournement de situation rendu possible par l'amélioration de la situation financière du club. "La situation financière, il suffit de voir le constat de la DNCG : il n’y a plus aucun souci. On en a bavé la saison dernière, mais aujourd’hui la situation est bonne."

Autre conséquence de ces comptes apurés, les trois pépites de l'effectif, à la plus forte valeur marchande, ne seront pas vendues, que ce soit Boufal, Bentaleb ou Ounahi, trois profils pour lesquels le président Chabane dit avoir reçu des offres. "On n’a pas besoin de vendre pour finir la saison", assure-t-il.