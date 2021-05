Le carnet de bord de Jeff Reine-Adelaïde - Episode 3: le temps de l’engagement

Blessé au genou pour la deuxième fois en deux ans, Jeff Reine-Adélaïde a choisi RMC Sport pour l'accompagner durant sa période de rééducation. Le milieu de terrain niçois et capitaine de l'équipe de France Espoirs partage les coulisses de sa guérison à travers ce carnet de bord.

Chers lecteurs,

Je continue à avancer dans ma rééducation. Je suis dans la continuité de ces dernières semaines et nous continuons à avancer ensemble dans ce carnet de bord, où je prends de plus en plus de plaisir à vous écrire. Après un long mois à Clairefontaine, je suis de retour à Nice pour poursuivre mes soins. Je suis en pleine reprise musculaire, ce qui est très important pour redévelopper mes muscles. Je suis très heureux d’avoir retrouvé mes coéquipiers au centre d’entraînement, de pouvoir rigoler à nouveau avec eux… le moral est très important.

Justement, j’ai souhaité aujourd’hui vous parler de cette vie en dehors du football qui devient très importante en période de convalescence. Pendant la saison, notre vie est rythmée par les entraînements, les matches, la récupération et la famille. Il n’y a que très peu de place pour le reste. Avec cette blessure, j’ai pu dégager un temps précieux pour avancer sur des projets sociaux qui me tenaient à cœur.

"J'essaye de faire du bien autour de moi"

Je me suis fixé des objectifs de vie et le préparateur mental qui m’accompagne actuellement m’aide à y arriver. J’essaye de faire du bien autour de moi par rapport à cette place que l’on a en tant que footballeur dans la société. Et j’ai décidé de le faire avec les enfants. Cela faisait longtemps que je réfléchissais à des actions caritatives, que j’essayais de développer ma curiosité sur le monde autour de moi.

J’ai commencé en mars dernier par une distribution de repas avec les Restos du Cœur, à Nice, au cours de laquelle j’ai pu passer du temps avec les enfants des familles présentes. Mercredi, j’ai rencontré une trentaine de jeunes issus d’un foyer à Vence, tout proche de Nice, à qui j’ai souhaité offrir des équipements sportifs pour briser la routine qui est la leur. J’ai vécu deux après-midi très fortes en émotions, que je n’oublierai pas.

Mais mon plus gros projet se trouve actuellement au Malawi avec l’association PARTENAIRES. J’ai décidé de soutenir financièrement la création d’une école. Le but est simple: les enfants sur place marchaient 10 kilomètres aller-retour pour aller à l’école. Cette nouvelle école doit permettre à 500 enfants de faire moins de bornes. J’ai été immédiatement sensible à ce projet. Je m’en rappelle encore, j’étais avec mon frère et son associé (Jérémy) et il me dit: "Tu te rends compte Jeff, ces gamins font 10 kilomètres par jour pour aller à l’école". Ça m’a beaucoup touché, parce que c’est ce qu’on fait nous sur le terrain, en courant sur un match donc j’ai pu mesurer la difficulté pour eux.

"J'espère aller au Malawi"

J’aimerais développer un peu plus ces actions dans le futur. Je suis très content de ce qu’on a pu faire pour l’instant, mais je ne veux pas m’arrêter là. J’espère aller au Malawi par exemple, quand la situation sanitaire le permettra, mais j’ai souvent des retours sur les avancées de l’école.

Je suis en train également de créer ma propre association pour aider les enfants en France et dans le monde, notamment en Martinique où se trouvent mes origines. Le plus important pour moi, ça va être d’avoir une continuité sur ces projets, une fois que je pourrai reprendre la compétition. Dégager du temps pour pouvoir avancer sur toutes ces actions. C’est important pour les autres, mais c’est aussi important pour moi. Je ressens beaucoup de bonheur en faisant ça. Il n’est pas question d’arrêter!