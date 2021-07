Le carnet de bord de Jeff Reine-Adelaïde, épisode 4: pourquoi je reste à Lyon

Blessé au genou pour la deuxième fois en deux ans, Jeff Reine-Adélaïde a choisi RMC Sport pour l'accompagner durant sa période de rééducation. Le milieu de terrain de l'OL, prêté à Nice la saison dernière, partage les coulisses de sa guérison à travers ce carnet de bord.

"Chers lecteurs,

Après de longs mois d’absence, mon retour sur les terrains approche. Je suis actuellement à Clairefontaine, en accord avec mon club, l’Olympique Lyonnais afin de terminer ma rééducation. Être au centre technique national me permet d’avoir l’ensemble des équipements à ma disposition et de bénéficier des soins de kinésithérapeutes que j’ai connu lors de mes sélections en équipe de France Espoirs.

Ces dernières semaines, j’ai fait énormément de renforcement musculaire pour être fin prêt et faire mon retour sur le terrain avec mes coéquipiers à l’entrainement et en match officiel. Ça se rapproche, ça me rend heureux. J’ai hâte, ça me manque. Mais c’est le genou qui décide car pour le moment aucune date de retour n’a été programmée, même si j’aimerais revenir d’ici la fin d’année afin d’avoir du temps de jeu cette saison.

"J’ai pris la décision de rentrer à la maison"

Tout d’abord, je tiens à remercier l’OGC Nice, qui m’a proposé de rester un an de plus sous la forme d’un prêt. Malgré la confiance du club après ma grave blessure au genou, j’ai décliné la proposition.

J’ai pris la décision de rentrer à la maison. Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. A présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat jusqu’en juin 2024. Il y a également eu l’importance de Juninho, directeur sportif, qui a pris souvent de mes nouvelles et m'a témoigné la confiance nécessaire pour revenir à l’OL et essayer de m’imposer dans cet effectif de qualité.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, en l’occurrence Peter Bosz, a également fait partie de ma réflexion. C’est un coach expérimenté qui arrive à Lyon, avec une philosophie qui correspond aux joueurs. Il va nous permettre de gravir les échelons et de continuer notre progression. J’ai également eu la chance de discuter avec lui. Il a pris de mes nouvelles avant de me signifier qu’il comptait sur moi, même si avant il faut que je retrouve mon niveau.

Je donne rendez-vous aux supporters de l’Olympique Lyonnais et à toutes les personnes qui me suivent au quotidien très bientôt sur les terrains."