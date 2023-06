Le classement des meilleurs centres de formation des clubs français est tombé, l'OL perd son trône

La Direction technique nationale (DTN) de la FFF a dévoilé ce vendredi son évaluation annuelle des centres de formation des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National. Celui du Stade Rennais obtient la meilleure note et détrône l'Olympique Lyonnais, honoré la saison passée.

C'est désormais une coutume de fin de saison: la FFF a dévoilé le troisième bulletin de notes annuel concocté par la Direction technique nationale, qui a évalué les centres de formation des vingt clubs de Ligue 1, douze clubs de Ligue 2 et deux clubs de National.

Cette expertise repose sur cinq critères donnant chacun lieu à une note de 0/5 à 5/5 : la professionnalisation (U16 à U23 sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur et en sélections nationales, la scolarité (diplômes obtenus lors de la saison précédente) et la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an). Est ensuite calculée la moyenne générale à partir de ces critères.

Rennes récompensé, devant Lyon et Monaco

Lauréat la saison passée du centre de formation le plus efficace (4,55 de moyenne), l'Olympique Lyonnais a vu le Stade Rennais lui piquer la pole position cette année. Avec une moyenne de 4,2, le club breton, bon voire très bon dans tous les domaines, obtient des notes oscillant de 3/5 (temps de jeu en équipe première) à 5/5 (professionalisation). C'est suffisant pour devancer l'OL d'un dixième: les Gones sont pourtant crédités de la note parfaite sur trois données (professionnalisation, temps de jeu en équipe première et représentation européenne) mais le critère de scolarité, où ils décrochent la note de 1/5, leur coûte la première place. Derrière, l'AS Monaco complète le trio de tête avec une moyenne de 3,7/5, tandis que le PSG décroche la médaille en chocolat (3,5/5).

À l'inverse, le centre de formation le moins reconnu de Ligue 1 est celui du Clermont Foot (1,3 de moyenne), qui fait pire qu'Angers (1,6). À noter que deux clubs obtiennent la note de 0 sur un critère particulier: l'Olympique de Marseille (16e au général, 2,1/5 de moyenne) concernant le temps de jeu en équipe première, et le Stade Brestois (18e, 1,7/5) sur les sélections nationales.

À l'échelon inférieur, les Girondins de Bordeaux (3,8/5), l'AS Saint-Etienne (3,6/5) et Le Havre (3,5/5) représentent le podium des centres de formation les plus efficaces de Ligue 2. Dijon et le Paris FC ferment la marche avec une note moyenne de 0,7/5.

Le classement complet des centres de formation de Ligue 1

1. Stade Rennais

2. Olympique Lyonnais

3. AS Monaco

4. Paris Saint-Germain

5. Toulouse FC

6. Lille OSC

7. FC Nantes

8. Montpellier HSC

9. RC Lens

10. RC Strasbourg Alsace

11. FC Lorient

12. OGC Nice

13. Stade de Reims

14. ESTAC Troyes

15. AC Ajaccio

16. Olympique de Marseille

17. AJ Auxerre

18. Stade Brestois

19. Angers SCO

20. Clermont Foot

1. FC Girondins de Bordeaux

2. AS Saint-Etienne

3. Le Havre AC

4. Valenciennes FC

5. FC Sochaux-Montbéliard

6. FC Metz

7. Amiens SC

8. Stade Malherbe Caen

9. En Avant Guingamp

10. Chamois Niortais

11. Paris FC

12. Dijon FCO