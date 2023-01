Lyon 2e club d'Europe à faire le plus jouer ses jeunes du centre de formation, l’OM dernier

Selon la dernière lettre hebdomadaire de l’observatoire du football (CIES), Lyon est la deuxième équipe du Big 5 à faire le plus jouer ses jeunes du centre de formation. L’OM est bon dernier avec aucun temps de jeu en Ligue 1 par ses jeunes.

L’OL s’appuie toujours autant sur son centre de formation. Selon la dernière lettre de l’observatoire du football, 11 joueurs formés au club ont additionné plus de la moitié du temps de jeu de l’équipe (52,1%) cette saison en Ligue 1. Il s’agit du deuxième pourcentage le plus élevé d’une équipe des cinq grands championnats européens derrière l’Athletic Bilbao, dont 13 joueurs formés au club ont joué 56,5% du temps en Liga cette année. La Real Sociedad complète le podium (17 joueurs formés au club ont disputé 40,1% du temps de jeu en Liga).

Montpellier dans le Top 5

Montpellier est un autre bon élève, juste derrière avec 39,6% de temps jeu compilé par neuf joueurs formés au MHSC. Toulouse est septième (29,4%) devant le FC Barcelone (28,2%), Chelsea (26,8%) ou le Real Madrid (24,6%) notamment. Lyon, Montpellier et Toulouse forment le podium des équipes qui font le plus jouer leurs jeunes en France (pour son étude, le CIES considère qu’un joueur formé au club a été présent pendant au moins trois ans entre les saisons de leur 15e et 21e anniversaires).

Lorient suit (18,1% du temps de jeu compilé par trois joueurs du centre) devant Ajaccio (17,1%), Rennes (16,1%) et Strasbourg (11,3%). Le PSG a, lui, fait jouer quatre joueurs de son centre de formation cette saison en L1 même si cela représente un ratio assez faible (4,5% du temps de jeu total de l'équipe en championnat). C’est par exemple plus faible que Monaco (8,6%), Lille (7,7%) ou Lens (6,3%).

L'OM n'a fait jouer aucune minute en L1 à des joueurs formés au club

Quatre équipes font moins bien que Paris: Reims (1,7%), Troyes (0,3%), Nice (0,1%) et Marseille (0%). L’OM est l’un des 11 clubs des cinq grands championnats européens à n’avoir offert aucune minute de jeu à l’un de ses jeunes du centre de formation.

En prenant en compte les 27 ligues européennes, le club slovaque du MSK Zilina est celui qui fait le plus jouer ses jeunes de son centre de formation (73,3%) devant le Dynamo Kiev (73,1%), l’Athletic Bilbao (56,5%), le Shakthar Donetsk (56,2%) et Lyon (52,1%).