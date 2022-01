Le clip d'un rappeur à la gloire de l'OM (et de Payet) fait un petit carton

Invité sur la chaîne Youtube de l'OM à lâcher un freestyle inédit, le rappeur marseillais Kemmler a dévoilé un morceau qui a tout de suite trouvé son public.

Il est sorti seulement mercredi mais totalise déjà plus de 100.000 vues sur YouTube. Le dernier titre du rappeur marseillais Kemmler, sobrement intitulé "Dimitri Payet", signe un joli carton et semble avoir conquis les amoureux du club phocéen. Le morceau, qui dure un peu moins de deux minutes, a été pensé dans le cadre des "OM Sessions", cette série de freestyles autour du rap développée par l'OM sur sa propre chaîne.

Le concept est simple. Un rappeur originaire de Marseille est invité à lâcher un titre inédit avec une seule contrainte: incorporer dans son texte des termes imposés appartenant au champ lexical de l’OM et du football en général. Kemmler a ainsi dû composer avec les mots "extérieur pied droit", "Bernard Tapie", "Orange Vélodrome", "Dimitri Payet" et "numéro 10". Si le morceau plaira forcément en premier aux supporters de l'OM et de son meneur de jeu réunionnais, le résultat est convaincant et les paroles restent bien en tête. Comme le clip, réalisé en grande partie à base d'images d'archives.

"On peut rendre star le moindre inconnu"

"Supporter du club le plus bouillant de France. C'est pas les millions qui font la passion. Capitale du foot zéro concurrence. Dealer de souffrance en échantillons", assène Kemmler, avec au passage quelques piques pour le PSG. "T'as pas connu Marseille, t'as rien connu. Transmission fils-daron depuis le papy. Longoria, Pape Diouf ou Bernard Tapie. On peut rendre star le moindre inconnu. On peut faire de toi le dernier des cuits", dit-il aussi.

Kemmler, qui se produira en concert dans plusieurs villes de France à partir du mois de mars, s'était déjà essayé aux OM Sessions en 2019. Avec à l'époque un bel hommage pour Steve Mandanda.