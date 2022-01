OM: Longoria écarte un départ de Milik ou Dieng cet hiver

L’arrivée de Cédric Bakambu (30 ans) n’entraînera pas un départ d’Arkadiusz Milik, un peu décevant cette saison, ou de Bamba Dieng. Pablo Longoria, président de l’OM, l’a assuré, ce vendredi en conférence de presse.

L’OM a présenté sa première recrue du mercato hivernal, ce vendredi. Libre depuis son départ de Beijing Guoan, Cédric Bakambu (30 ans) s’est engagé jusqu’en 2024. Et il arrive pour renforcer le secteur offensif, pas pour remplacer un potentiel départ même si celui de Dario Benedetto vers Boca Juniors est en bonne voie. Mais l’Argentin n’est pas dans la rotation cette saison puisqu’il est prêté à Elche.

Malgré sa marge de manœuvre très restreinte sur le plan économique, l’OM ne vendra pas un attaquant comme Arkadiusz Milik ou Bamba Dieng pour financer le salaire de l’ancien Sochalien.

"Absolument pas, a assuré Pablo Longoria, président de l’OM, ce vendredi. Depuis le début, on dit qu’on a besoin de ce type de profil de joueurs offensifs." Le dirigeant voit l’ancien joueur de Villarreal comme le parfait complément des attaquants marseillais actuels.

"Un profil de plus en plus rare à trouver"

"Cédric a joué comme ça pendant toute sa carrière, souligne le technicien espagnol. Je me souviens comment il jouait à Bursaspor, comme ailier, ou en Espagne quand il jouait avec Soldado comme deuxième attaquant. Il a parfois joué avec Léo Baptistao où il faisait le travail comme premier attaquant. Idem en équipe nationale (de la RD Congo) avec Mbokani qui était plus en pointe et lui jouait autour de lui. C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. C’est un profil d’attaquant très difficile à trouver dans le marché actuel. Ce profil de deuxième attaquant qui peut jouer dans différentes positions est de plus en plus rare à trouver."

Le départ de Jordan Amavi a permis de faire venir Bakambu. Le joueur formé à Sochaux ne devrait pas être la seule recrue marseillaise cet hiver puisque le club souhaite également se renforcer en défense. L’international bosnien, Sead Kolasinac (28 ans) est dans le viseur du club.