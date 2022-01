Bordeaux-OM: Payet "fier" d'avoir brisé la malédiction face aux Girondins

Ce vendredi, l'OM a mis fin à une disette de 44 ans en s'imposant à Bordeaux (1-0) en ouverture de la 20e journée de Ligue. De quoi rendre fier son capitaine Dimitri Payet.

Enfin ! Après 44 ans d'attente, Marseille s'est imposé sur la plus petite des marges à Bordeaux (1-0) grâce à un gros cadeau de Benoît Costil. Une performance qui n'a pas laissé insensible Dimitri Payet.

"C'est historique! Ce qu'on a fait ce soir, au-delà des trois points, c'est extraordinaire. J'en ai vécu 8 ou 9 années où on venait ici et malheureusement on ne gagnait pas. Ce soir, on met un terme à la plus longue série de l'histoire de la Ligue 1 et on est fiers de nous", a confié le capitaine marseillais au micro de Prime Video.

>> Revivez Bordeaux-OM en direct

Objectif deuxième place

Avec ce précieux succès, l'OM prend provisoirement la deuxième place du classement avec trois points d'avance sur Nice, qui se déplace à Brest ce dimanche (13h). "C'était aussi l'objectif pour conforter et continuer notre marche en avant au classement. On ne s'est jamais cachés que l'objectif était de se qualifier pour la Ligue des champions sans passer par les barrages", a poursuivi Payet

Portés par quatre victoires consécutives sans encaisser le moindre but à l'extérieur pour la première fois de leur histoire, les Marseillais vont tenter de poursuivre sur leur lancée dans un mois de janvier costaud. Mais le numéro 10 olympien garde confiance. "Par habitude et par expérience, je sais qu'on a tendance à se relâcher un peu. On a Lille et Lens derrière, donc le groupe restera concerné pour ces deux matchs de niveau Ligue des champions."