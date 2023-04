Le message de soutien de l'OM aux blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Marseille

Un immeuble s'est éffondré dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille. Le bilan définitif est encore inconnu. Avant d'affronter Lorient dimanche soir, l'Olympique de Marseille a exprimé son soutien aux victimes et aux habitants de la rue Tivoli.

Un immeuble s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre de Marseille, au 17 rue de Tivoli. Un important incendie s'est déclenché et empêche pour l'instant les secours de venir en aide aux victimes. Lors d'un point presse organisé ce dimanche matin, le maire Benoît Payan a indiqué qu'au moins cinq personnes ont été blessées. Le maire de Marseille redoute d'eventuelles victimes : "Il faut qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame. 32 immeubles du périmètre ont été évacués par mesure de prévention et 163 personnes ont été prises en charge." Via un communiqué, la Métropoloe Aix-Marseille-Provence a annoncé qu'une aide de 100 000 euros allait être débloquée par le département des Bouches-du-Rhône.

Le club de l'Olympique de Marseille a réagi à ce drame dans un communiqué : "Tout le club partage sa solidarité aux familles et habitants de la rue de Tivoli, victimes de l'effondrement d'un immeuble. Tout notre soutien et nos pensées aux blessés." L'OM se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de Lorient et pourrait revenir à hauteur de Lens en cas de succès.