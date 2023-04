EN DIRECT - Lorient-OM: les Marseillais sous pression au Moustoir

Bonjour à tous

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct l'affiche de clôture de la 30e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et l'Olympique de Marseille. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Moustoir. Après les victoires de Lens et du PSG, l'OM tentera aussi de s'imposer pour rester bien placé dans la course à la Ligue des champions.