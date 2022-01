Le PSG a un nouveau sponsor officiel, une marque d’eau minérale

Le PSG annonce ce mercredi la signature d’un nouveau partenariat avec Sports Water, une marque d’eau minérale. Le contrat court sur les trois prochaines années et pourrait rapporter de 500.000 à un million d’euros par an, selon L’Equipe.

Le PSG arrose sa nouvelle année. Dans un communiqué, le club de la capitale annonce un nouveau partenariat avec Sports Water, une marque d’eau minérale. Cela se traduira par des "bouteilles 100% recyclables aux couleurs du club" disponibles pour ses supporters, ainsi que pour les joueurs au cours des entraînements et matchs de toutes les équipes.

500.000 à 1 million d'euros par an

"Le Paris Saint-Germain et Sports Water, marque phare de WaterCo, scellent un partenariat exclusif d’envergure mondiale, annonce le club. Sports Water est désormais l'eau officielle du Paris Saint-Germain pour les trois années à venir". Selon les informations de L’Equipe, cela rapportera 500.000 à un million d’euros par an à Paris jusqu’en 2024, un tarif qui sera progressif chaque année.

Comme le précise le PSG, Sports Water est déjà représentée au sein de plusieurs équipes américaines de sports collectifs comme les New York Yankees, les Boston Red Sox, les St Louis Cardinals, les Miami Marlins, les Las Vegas Raiders et les Jacksonville Jaguars. Il s’agit du premier partenariat noué entre la marque et un club européen.