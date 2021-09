Le PSG dévoile un maillot third surprenant

Le Paris Saint-Germain a présenté lundi son maillot third. Une tunique noire qui devrait faire parler les fans.

Les Parisiens en mode "All Blacks." A deux jours de son entrée en lice face au FC Bruges, le PSG a officiellement dévoilé ce lundi son troisième maillot. Une tunique noire et grise qui avait déjà fuité sur le net et qui devrait susciter pas mal de commentaires de la part des supporters.

Un hommage aux anciennes gloires du PSG

"Elle s’inspire des maillots qui ont fait la gloire du Club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens, indique le club parisien sur son site. Plusieurs pièces de la collection rendent hommage aux supporters du Grand Paris en figurant les numéros des départements d’Ile-de-France."

Fidèle à sa politique en faveur de la défense de l'environnement, l'équipementier du PSG a confectionné qui se veut écologique : "Dans le cadre de l'initiative "Move to Zero" de Nike – un engagement vers le zéro carbone et le zéro déchet - nous cherchons continuellement à développer l'utilisation de matériaux alternatifs à faible empreinte carbone, indique le PSG. Le recours au polyester recyclé, par exemple, réduit les émissions de carbone jusqu'à 30 % par rapport au polyester vierge."