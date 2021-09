PSG: le troisième maillot 2021-2022 aurait fuité

Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé ce mercredi des images de ce que pourrait être le troisième maillot porté par le PSG cette saison. Cette tunique serait principalement noire.

C’est un maillot susceptible de faire beaucoup parler. Selon les indiscrétions du site spécialisé Footy Headlines, le PSG pourrait bientôt arborer une troisième tunique principalement noire, avec une bande grise horizontale, le logo du club en rouge au centre et le logo de l’équipementier Nike visible sur les deux manches. Ce maillot "third" pourrait par exemple être porté lors de certains matchs de Ligue des champions.

Des maillots critiqués

Cette saison, le club de la capitale a choisi pour ses rencontres à domicile un maillot réalisé dans le cadre du partenariat avec la marque Jordan. Un maillot majoritairement bleu, qui conserve les habituelles couleurs rouge et blanche, mais qui a provoqué la colère de certains supporters puisque la fameuse bande rouge du modèle "Hechter" a disparu. Le Collectif Ultras Paris a même appelé au boycott du produit.

Pour ses matchs à l’extérieur, le PSG a misé sur un maillot blanc barré de rectangles de couleur rose pâle, et a par ailleurs mis en vente une tunique appelée "Fan", dédiée aux supporters et qui ne sera pas portée lors des matchs. Actuels leaders de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront samedi (17h) de décrocher une cinquième victoire de suite face au promu clermontois. Ils ont déjà battu Troyes (2-1), Strasbourg (4-2), Brest (4-2) et Reims (2-0).