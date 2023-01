Le PSG discute toujours avec la SNCF pour des déplacements en train

Selon Le Parisien, le PSG est toujours en discussion avec la SNCF pour que le club de la capitale puisse prendre le train lors de certains déplacements. Une nouvelle rencontre est prévue prochainement entre les deux parties.

Après la vague médiatique suscitée par la polémique du char à voile lancée par Christophe Galtier en début de saison, suivie d'un tweet d'Alain Krakovitch, le directeur TGV et Intercités à la SNCF, le PSG continue de discuter avec la compagnie ferroviaire. Les deux parties vont d'ailleurs se revoir "en ce début d'année" selon Nathalie Lanier, directrice des voyages en groupe, dans des propos recueillis par Le Parisien.

Les prochaines discussions porteront sur les déplacements de la saison prochaine, le club ayant "booké l'ensemble de ses vols" jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. "En revanche, nous avons convenu de nous pencher sur les déplacements de l’an prochain, quand le calendrier de Ligue 1 sera connu, au début de l’été", poursuit Nathalie Lanier.

Beaucoup d'exigences à respecter

Dans son cahier des charges, le PSG espérait privatiser un TGV entier, une donnée "impossible" selon la SNCF, qui ne peut pas "privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients pour 60 personnes". Le club ne pourra pas non plus affréter un train spécial pour rentrer à des heures tardives après les rencontres, ce qui va grandement limiter les options, sachant que les Parisiens jouent souvent en soirée. Autre enjeu de taille étudié: la sécurité. Afin d'éviter la foule, un "parcours précis et sécurisé" avec l'aide des pouvoirs publics pourrait être mis en place.