PSG: "On va voir si on peut se déplacer en char à voile", Galtier ironise sur la polémique des jets privés

Face à la polémique liée aux déplacements des footballeurs en jets privés, Christophe Galtier a répondu avec ironie ce lundi à la veille du match de Ligue des champions contre la Juventus au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).

Un éclat de rire comme première réaction puis quelques sourires en direction de l’assistance, aux côtés d'un Kylian Mbappé visiblement amusé. Christophe Galtier ne s’est pas laissé désarçonner par une question un peu plus éloignée du sportif que les autres ce lundi en conférence de presse. A la veille du match de Ligue des champions face à la Juventus au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1), l’entraîneur du PSG a répondu à la polémique sur les jets privés utilisés par les footballeurs et leur impact écologique.

"Je me doutais que l’on allait avoir cette question-là", a d’abord indiqué le technicien, avant d’enchaîner: "Pour être très honnête avec vous, ce (lundi) matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile!"

Des rires ont été entendus dans la salle de presse au moment de la boutade de Christophe Galtier. Mais certains pourraient aussi lui reprocher une trop grande légèreté au moment d'évoquer un sujet aussi sérieux.

Si les aller-retours de Marco Verratti ou ceux de Lionel Messi peuvent poser problème au niveau environnemental, ce n’est visiblement pas la priorité de leur entraîneur à Paris.

Lui aussi interrogé sur la question des jets privés, Kylian Mbappé a botté en touche d'un "Oh je n'en pense rien moi" avant de quitter la pièce. Une réponse évasive qui devrait encore faire réagir les défenseurs de l'environnement.

Pour l’instant, avant de penser à l’impact des agissements de son équipe sur la planète, Christophe Galtier est concentré sur la Ligue des champions et la réception de la Juventus. Pour cette première affiche de C1, le groupe du PSG n’aura pas besoin de prendre l’avion, ni même de se balader en char à voile pour se rendre au Parc des Princes.