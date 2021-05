Le sport face au coronavirus en direct: 15.000 spectateurs au GP de France de F1?

C’est le souhait d’Eric Boullier. Le directeur du GP de France qui se tiendra du 25 au 27 juin au Castellet s’est exprimé vendredi sur le retour du public pour l’événement automobile de ce début d’été: "On souhaite 15.000 spectateurs et on espère toujours faire nos trois bulles de 5.000 spectateurs, répartis sur trois zones indépendantes avec trois accès eux aussi indépendants, explique-t-il à Nice-Matin. Sur une zone de 150 hectares, avec des places assises, nous pouvons respecter le protocole sanitaire." Boullier indique que toutes les places ont été vendues pour le dimanche, jour du Grand Prix, mais qu’il reste des billets disponibles pour le vendredi et le samedi, jours des essais libres et des qualifications.