Le Vestiaire OM: "Quand t’es footballeur, t’aimes le risque", les joueurs fans de la chaude ambiance marseillaise

Dans l’émission Le Vestiaire, diffusée ce lundi soir sur RMC Sport 1, les joueurs de l’OM se sont confiés sur la chaude ambiance qui règne dans la cité phocéenne et les incidents qui ont émaillé la saison olympienne. Amine Harit a également dévoilé avoir appris l’intérêt de Marseille dans un timing… déstabilisant.

Marseille est un club à part et à l’ambiance singulière, et ce ne sont pas les témoignages des joueurs de l’OM dans l’émission "Le Vestiaire", diffusée ce lundi soir, qui vont prouver le contraire. Sur RMC Sport 1, Amine Harit, Dimitri Payet, Pape Gueye et William Saliba sont en effet revenus sur l’atmosphère particulière qui règne autour de l’OM.

"Quand tu parles de Marseille, il y a souvent des personnes qui te disent ‘ouais, mais si ça se passe mal c’est chaud, tu ne dois pas sortir de chez toi’... C’est vrai, mais quand t’es un footballeur t’aimes le risque", a tranché William Saliba, arrivé au club en juillet 2021.

"C'est une dinguerie, il y a toujours un truc qui se passe avec Marseille"

Amine Harit, qui a signé à l’OM à la toute fin du dernier mercato estival, a révélé avoir appris l’intérêt de Marseille dans un contexte très particulier. "Avant de venir à Marseille, je regarde le match contre Nice. Et là l’envahissement de terrain éclate. Je regarde mon petit frère et je lui dis: ‘C’est une dinguerie, il y a toujours un truc qui se passe avec Marseille. C’est toujours chaud !’ Et là, mon agent m’appelle et me dit que Marseille me veut… J’ai déjà eu des problèmes, je me suis dis que j’allais me mettre encore dans les soucis ! Et je tente le pari. Je ne regrette pas du tout", a détaillé l’ancien Nantais.

Au-delà de l’engouement populaire et de la tension qui peut parfois entourer les matchs de l’OM, Harit a également assuré que la bonne ambiance du vestiaire l’avait aidé à garder le moral lors des périodes où il jouait peu. "Dans un autre club où il n’y a pas trop d’ambiance, où t’es dans un vestiaire plus endormi et où tu n’as pas trop d’affinités, t’es plus susceptible de craquer si tu ne joues pas."