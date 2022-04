OM-Montpellier: la boulette du speaker qui s’est trompé de nom sur le but de Dieng

Le speaker du Vélodrome s’est trompé de joueur au moment d’annoncer l’auteur du premier but marseillais face à Montpellier (2-0), dimanche. Il a annoncé Pape Gueye à la place de Bamba Dieng.

L’OM n’a pas tremblé en s’imposant face à Montpellier (2-0), dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les hommes de Jorge Sampaoli ont vite plié la rencontre puisqu’ils avaient acquis le score après 19 minutes de jeu après des buts de Bamba Dieng (9e) et de Cengiz Ünder (19e, sur penalty). Les Marseillais sont donc mieux entrés dans leur match que le speaker du Vélodrome qui s’est trompé de joueur au moment de faire reprendre en chœur le nom du premier buteur.

Sixième but pour Dieng

Il a ainsi scandé le prénom "Pape" à plusieurs reprises pour que le stade crie son nom à l’unisson. Erreur donc puisque le buteur n’était pas Pape Gueye mais son compatriote sénégalais Bamba Dieng. Ce dernier a marqué son sixième but de la saison en Ligue 1 en reprenant un centre d’Amine Harit. C’est aussi lui qui a obtenu le penalty sur le deuxième but après avoir été taclé par Jordan Ferri dans la surface montpelliéraine.

Pape Gueye, lui, était titulaire dans l’entrejeu derrière la paire Gerson et Mattéo Guendouzi. Grâce à à ce succès, les hommes de Jorge Sampaoli ont conservé leur deuxième place à douze points du PSG, le leader qu’ils affronteront dimanche prochain au Parc des Princes (20h45, 32e journée de Ligue 1). Les Marseillais comptent trois points d’avance sur Rennes, 3e.

Avant le choc à Paris, les Marseillais se déplaceront sur le terrain du PAOK Salonique, jeudi (21h) en quart de finale retour de l'Europa Conference League lors d’un match qui s’annonce bouillant. "Maintenant chaque match est une finale, a confié Guendouzi à l’issue du match. Vous dites que tous les matchs vont déterminer le classement final mais ce n’est pas cette semaine qui va faire qu’on sera deuxième, troisième ou quatrième en fin de saison. D’abord on doit se concentrer sur le match de jeudi, ensuite on verra le match au Parc des Princes. On est sur une très bonne dynamique, on veut continuer comme ça jusqu’à la fin de la saison."