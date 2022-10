Lees-Melou annonce la mort de sa fille née grande prématurée

Le joueur de Brest, Pierre Lees-Melou, a posté ce jeudi un message poignant pour annoncer la mort de sa fille née grande prématurée le 6 octobre.

Terrible nouvelle pour Pierre Lees-Melou. Le milieu de Brest a annoncé ce jeudi, via un message posté sur Instagram, que sa fille, née grande prématurée le 6 octobre dernier après six mois de grossesse était décédée. "Lors de notre dernière échographie, nous avons appris que notre fille était atteinte d’une cardiopathie complexe c’est-à-dire une malformation cardiaque grave qui était incompatible avec la vie.

Notre fille Romy est née le 6 octobre dernier après 6 mois de grossesse. Elle était un bébé parfait, il ne lui manquait qu’un petit cœur bien développé et en bonne santé. ♥️", a écrit le joueur formé aux Girondins de Bordeaux et passé également par Dijon, Nice et Norwich.

"Merci d’avance pour vos pensées bienveillantes, nous avons désactivé les commentaires afin d’avancer pas à pas. Merci de respecter notre volonté et de ne pas nous envoyer de message, nous savons que vous êtes là pour nous", ont conclu Pierre Lees-Melou et sa compagne, Ophélie.