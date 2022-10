Brest: départ confirmé pour Der Zakarian, Grougi va le remplacer

Le Stade Brestois a confirmé ce mardi matin le départ de son entraîneur Michel Der Zakarian, dont l'équipe, 20e de Ligue 1, n'avançait plus depuis plusieurs semaines.

Le derby perdu face à Lorient (1-2) a achevé de convaincre les dirigeants brestois de l’urgence de réagir. "Si on ne veut pas de l’exigence, et qu’on estime que je ne fais pas bien progresser les joueurs, on me change", lançait Michel Der Zakarian dimanche soir. Les dirigeants brestois l’ont pris au mot.

Grougi va assurer l'intérim

Brest a tranché en faveur de son départ immédiat. Sur France Bleu Breizh Izel, le co-président du Stade Brestois, Gérard Le Saint, a confirmé la nouvelle ce mardi matin: "Cela commençait à être compliqué quand on voit les résultats. Il faut une osmose entre les différentes parties du club. C'est la vie, le club continue." C'est Bruno Grougi, ancien joueur et idole du club de 2009 à 2018, et entraîneur des jeunes puis de la réserve depuis 2021, qui va assurer l'intérim et prendre en charge la reprise de l'entraînement ce mardi matin.

Lanterne rouge bien pâle

Michel Der Zakarian avait obtenu la reconduction automatique de son contrat jusqu’en 2024 après avoir obtenu le maintien la saison dernière, mais l’équipe n’avançait plus sur le terrain et faisait peine à voir. L’humiliation subie à domicile (0-7) contre Montpellier, l’ancienne équipe de son désormais ex-entraîneur, a laissé des traces. A la peine dans le jeu, Brest n’a pas été capable de contre Strasbourg (1-1) ni à Auxerre (1-1), deux matches où il a pourtant évolué en supériorité numérique la plupart du temps. Battu à domicile (0-1) par le promu Ajaccio, qui signait à cette occasion le premier succès de sa saison, Brest a lentement mais sûrement glissé vers les tréfonds du classement dont il occupe trois semaines plus tard la dernière place.